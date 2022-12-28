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11:08, 28 декабря 2022Ценности

Оксана Самойлова показала похудевших после спора на миллион рублей мать и отчима

Блогерша Оксана Самойлова показала похудевших мать и отчима после спора на миллион рублей

Кадр: @samoylovaoxana

Предпринимательница, блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала похудевших после спора на миллион рублей мать и отчима. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инфлюэнсерша с семьей готовилась к отлету из Москвы и сняла своих родственников на видео. Так, мужчина и женщина предстали перед камерой в черных толстовках и брюках. При этом Самойлова обратила внимание на перемены в их внешности и напомнила про спор на один миллион рублей, в рамках которого мать знаменитости должна сбросить 15 килограммов.

«Посмотрите на этих похудевших птенчиков. Зацените этих практически худышей. Вы реально стройняшки по сравнению с тем, что было. Макс уменьшился просто вдвое, мама — в четвертинку. И у нас еще есть месяц до окончания нашего пари. Я сейчас покажу фото с Мальдив, когда мы заключили его, — очень хорошо видна разница. Я считаю, что это успех», — заявила блогерша.

Ранее в декабре Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после резкой потери веса. «Sexy ма вошла в чат. Правда, похудевшая на декабрьских стрессах», — подписала публикацию инфлюэнсерша.

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Карина Черных
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