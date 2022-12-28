Глава МВФ назвала число живущих в охваченных конфликтами странах

Глава МВФ Георгиева: миллиард людей на планете живет в охваченных конфликтами странах

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на своей странице в Twitter назвала число людей на планете, которые живут в охваченных конфликтами странах. По ее словам, их численность превышает миллиард человек.

«Более чем 40 нестабильных и охваченных конфликтами стран являются домом для одного миллиарда человек», — написала она.

Георгиева отметила, что при том, что в этом году все страны наблюдали за развитием конфликта на Украине, во всем мире гораздо больше людей, страдающих от последствий различных войн.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил причину, по которой США запрещают Украине вести переговоры с Москвой. По его словам, таким образом Запад надеется, что у него получится истощить Россию.