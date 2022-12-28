Мобилизованного россиянина взяли под стражу за убийство начальника

В Челябинской области мобилизованного взяли под стражу за убийство начальника

В Челябинской области мобилизованного местного жителя, который убил своего начальника, взяли под стражу на два месяца. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина обвиняют в преступлении по части 3 статьи 334 УК РФ («Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации»). По предварительным данным, 23 декабря в купе штабного вагона мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения ударил капитана, призванного также во время мобилизации. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд арестовал до 14 января мобилизованного военного за избиение начальника.