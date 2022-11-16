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10:42, 16 ноября 2022Силовые структуры

В Москве суд арестовал мобилизованного военного за избиение начальника

В Подмосковье суд арестовал до 14 января мобилизованного военного за избиение начальника

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье арестовал военнослужащего Александра Лешкова за избиение начальника. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лешкова Анри Цискаришвили.

Мобилизованный будет находиться в СИЗО до 14 января 2023 года.

По данным агентства, 13 ноября во время проведения строевого смотра в парке «Патриот» рядовой начал нецензурно высказывать свое недовольство организацией службы, обеспечением вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных офицерам и подполковнику Мазанову. Во время своей речи Лешков выпустил в лицо начальнику дым от сигареты, тот отстранил его рукой, и тогда рядовой ударил Мазанова кулаком в грудь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 334 («Насильственные действия в отношении начальника») и части 2 статьи 336 («Оскорбление военнослужащего») УК РФ. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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