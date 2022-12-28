Обнаженный насильник врезался в стекло и умер на глазах у несостоявшейся жертвы

В Бразилии насильник пытался ворваться в квартиру к женщине, но врезался в стекло и умер

В бразильском городе Сальвадор обнаженный насильник врезался в металлический барьер и стекло, когда пытался ворваться в квартиру к женщине, после чего умер на глазах несостоявшейся жертвы. Об этом сообщает Bahianoar.

На записи, снятой на мобильный телефон, видно, как нападавший пытался пробиться через металлический барьер перед квартирой женщины-экспата из Великобритании. Предположительно, в этот момент он находится под воздействием наркотиков. Оказавшись в доме, мужчина, которого позже идентифицировали как государственного служащего Жака Фрейтаса, врезался в стеклянную панель.

Во второй части записи видно, как Фрейтас истекает кровью после столкновения со стеклянной панелью. На видео он перемещается по квартире, оставляя за собой кровавый след, пока женщина пытается убежать.

Несмотря на серьезную травму, мужчина снял шорты и попытался изнасиловать жертву. Напуганная женщина выскочила из квартиры и побежала к бассейну, расположенному на улице. Преступник погнался за ней, но возле бассейна упал и скончался.

Полиция начала расследование произошедшего. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины коноплю, грибы и другие наркотические вещества. Коронеру предстоит установить, находился ли мужчина под воздействием наркотиков в момент осуществления нападения.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Перумбавур, штат Керала, случайно врезалась в стеклянную дверь в отделении банка и скончалась в больнице. Один из осколков вспорол ей живот.