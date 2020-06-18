Посетительница банка врезалась в стеклянную дверь и погибла

Жительница индийского города Перумбавур, штат Керала, случайно врезалась в стеклянную дверь в отделении банка и скончалась в больнице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

46-летняя Бина Джиджу Пол (Beena Jiju Paul) приехала в отделение банка и направилась к кассе, но неожиданно развернулась и побежала на улицу. По всей видимости, она вспомнила, что забыла ключи в припаркованном снаружи скутере.

Индианка не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее. Стекло разбилось, и женщина упала на пол. Один из осколков вспорол ей живот. На записи с камеры наблюдения видно, как другие посетители банка поспешили ей на помощь. Они посадили пострадавшую на кресло, после чего она потеряла сознание.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место в течение четырех минут и доставили женщину в больницу. Вскоре после этого она скончалась от полученных травм.

В декабре 2019 года сообщалось, что жительница города Ханчжоу в китайской провинции Чжэцзян разбила стеклянную панель в своем офисе, перепутав ее с дверью. Сотрудница компании получила порезы лба и правой руки и была госпитализирована.

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