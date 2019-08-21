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Ресторатор разнес лобовое стекло в машине гостей и прокатился на капоте

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dailymail.co.uk

В албанском городе Порто-Палермо владелец ресторана бросился на автомобиль недовольных клиентов, проехал на капоте три километра и разбил лобовое стекло. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике 51-летний Михал Кокедима (Mihal Kokedhima) цепляется за капот машины испанских туристов, раскритиковавших его заведение. Пассажиры автомобиля снимают его на видео. Мужчине удается удержаться на капоте около трех километров. За это время он сумел голыми руками разбить лобовое стекло. Когда автомобиль остановился, албанец попытался открыть дверь и попасть внутрь.

Ролик вызвал столь бурное обсуждение в сети, что поведение ресторатора прокомментировал премьер-министр страны Эди Рама. Он назвал Кокедиму варваром, который «нарушил священное правило албанского гостеприимства и опозорил нас всех». Министр туризма страны собирается отыскать испанцев, извиниться перед ними и подарить им цветы.

После комментария политика Кокедиму арестовали. На суде в воскресенье, 18 августа, он заявил, что туристы уехали из его заведения, не заплатив за еду.

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