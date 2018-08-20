Обманутая австралийка исписала машину изменника гадостями и избежала наказания

Разъяренная изменой парня австралийка исписала его машину оскорблениями. Как сообщает издание The Sun, мужчина не будет выдвигать обвинений против нее.

Инцидент произошел в городе Аделаида, штат Южная Австралия. Женщина написала баллончиком на дорогом автомобиле своего бывшего молодого человека слова «изменник», «шлюха» и «бабник». Затем она несколько раз ударила по машине Mercedes-Benz S63 AMG Coupe бейсбольной битой. Свидетели утверждают, что она сделала это после того, как мужчина объявил ей, что от него забеременела другая девушка.

Смущенный владелец машины заявил полицейским, что не собирается выдвигать обвинения против бывшей девушки. Он не решился сам отвести автомобиль в сервис и вызвал эвакуатор. Сообщается, что его беременная подруга помогала грузить на него автомобиль.

В конце июля сообщалось о китаянке, которая заметила любовницу в машине мужа, запрыгнула на капот на ходу и разбила лобовое стекло. Обманутая супруга заставила водителя остановиться и выйти из машины, а затем осыпала его упреками и избила.

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