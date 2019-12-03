Женщина поспешила при входе в офис и случайно пробила стекло толщиной в палец

dailymail.co.uk

Жительница города Ханчжоу в китайской провинции Чжэцзян разбила стеклянную панель в своем офисе, перепутав ее с дверью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 27 ноября, молодая женщина по имени Е спешила в главный офис китайского производителя автомобилей Geely и перепутала стеклянную панель с открытой дверью. Она врезалась в нее в нескольких сантиметрах от стеклянных дверей, оборудованных длинными металлическими ручками.

Стекло разбилось на множество осколков. На видеоролике видно, как женщина быстро идет, врезается в панель, а затем лежит на полу и от боли закрывает лицо рукой.

Сотрудница компании получила порезы лба и правой руки и была госпитализирована. Травмы не угрожают ее жизни.

Сотрудники Geely сообщили, что закаленное стекло, разбитое Е, было толщиной в один сантиметр. На него не было наклеено никаких предупреждающих знаков. Предположительно, из-за этого женщина и спутала его с открытой дверью.

Офис уже заказал стекло на замену. Оплаты расходов на новое стекло с Е требовать не будут.

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