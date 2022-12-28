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19:53, 28 декабря 2022Мир

В США оценили влияние ЗРК Patriot на возможности Украины

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: комплексы ЗРК Patriot не спасут Киев от поражения

Фото: Stringer / Reuters

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, отправленные США на Украину, не спасут ее от поражения. Такую оценку влиянию новых вооружений на возможности Киева дал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

«Самое большое, что они (комплексы) могут сделать — точечно обеспечить безопасность отдельных мест повышенного значения, таких как штаб-квартира или центр управления. (...) Они не смогут защитить Киев или Львов», — пояснил военный.

Макгрегор заявил, что передача Украине ЗРК не приведет к серьезной эскалации. Полковник уточнил, что комплекс Patriot хрупкий и дорогой в использовании, а также практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.

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Виктория Кондратьева
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