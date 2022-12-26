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15:35, 26 декабря 2022Мир

Американский полковник рассказал о мобилизации подростков на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ мобилизуют подростков из-за огромных потерь

Фото: Chris Radburn / Reuters

Из-за огромных потерь Вооруженных сил на Украине вынуждены мобилизовать подростков. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

«Украинцы <…> понесли ужасающие потери. <…> 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей», — рассказал американский полковник.

Макгрегор отдельно отметил высокую подготовку российских военных и заявил, что впечатлен их манерой ведения боевых операций.

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1 декабря 2022

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия ежедневно теряет около 500 бойцов под Артемовском. Он добавил, что потери Вооруженных сил Украины на сватовском и соледарском направлениях тоже катастрофические.

16 ноября Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в республике до 19 февраля 2023 года. В свою очередь замглавы украинского Минобороны Анна Маляр говорила, что власти не собираются проводить новую волну мобилизации, поскольку «потребность в новых солдатах отсутствует, а ситуация на фронте является устойчивой».

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Алина Гончарова
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