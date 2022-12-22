Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире

Президент США Байден: Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что глава Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером.

Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира Джо Байден Президент США

По словам Байдена, президент России Владимир Путин «не намерен прекращать эту войну». «И США намерены гарантировать, чтобы доблестный украинский народ продолжал располагать средствами для защиты своей страны», — заявил глава Белого дома.

Визит Зеленского в США

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Он заявил, что его визит стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.

Украинский лидер отметил, что хотел приехать в США раньше, но не мог, «потому что ситуация была слишком тяжелой».

И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке Владимир Зеленский Президент Украины

Политик также вручил Байдену медаль от украинского командира батареи реактивных систем залпового огня HIMARS. Американский лидер отреагировал на подарок фразой: «незаслуженно, но ценю».

«Чудесные новости» для Украины

Зеленский после встречи с Байденом пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями». Украинский лидер также заявил о новом этапе в отношениях с Соединенными Штатами. По его словам, за последние 300 дней отношения между государствами стали по-настоящему союзническими.

У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также выразил надежду, что конгресс поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

Зеленский подчеркнул, что подробно обсудил с американским коллегой совместные стратегические шаги в будущем. Он заявил, что на сегодняшний день есть четкое понимание, как будут усилены оборонные возможности украинской стороны в ближайшие месяцы.

Украинский лидер также заявил, что рассчитывает на сохранение двухпартийной поддержки со стороны Конгресса США независимо от изменения его состава.

Вне зависимости от перемен в Конгрессе я уверен, что сохранится поддержка со стороны обеих партий и обеих палат Владимир Зеленский Президент Украины

Обещания США

Байден на встрече с Зеленским в Белом доме пообещал, что американская сторона продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Политик отметил, что Вашингтон и его партнеры продолжат «создавать издержки для Кремля» и поддержат Украину.

Американский лидер также заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов.

По словам политика, помощь будет доставлена как в виде продуктовой помощи и предметов первой необходимости, так и в виде финансовой поддержки.

Лидер США также напомнил украинскому президенту, что его народ «вдохновляет мир», и обвинил президента России Владимира Путина в «использовании зимы как оружия». Байден пообещал Зеленскому продолжать поддерживать «великий народ Украины».

Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он [президент РФ Владимир Путин] не смог преуспеть Джо Байден Президент США

Условия «справедливого мира»

Зеленский заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.

Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание. Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, причиненного российской агрессией Владимир Зеленский Президент Украины

Ранее Зеленский назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны.

Политик заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Украине современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.

Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».