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01:25, 22 декабря 2022Мир

США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи

Байден пообещал, что США предоставят Украине пакет гуманитарной помощи в размере $374 млн

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, помощь будет доставлена как в виде продуктовой помощи и предметов первой необходимости, так и в виде финансовой поддержки.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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