Байден назвал зиму «оружием» Путина

WSJ: президент США Байден заявил Зеленскому, что Путин хочет использовать зиму как оружие

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме назвал зиму «оружием» российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, Путин якобы пытается «использовать зиму в качестве оружия». «Атаки на ни в чем не повинных украинцев не преследуют никакой иной цели, кроме как запугивание...», — подчеркнул американский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Ожидается, что его двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом продлятся два часа и завершатся пресс-конференцией.

В ходе встречи президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).