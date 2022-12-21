Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира

Reuters: в Белом доме Зеленский вручил Байдену медаль от командира ВСУ батареи HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом вручил ему медаль от украинского командира батареи реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Reuters.

Байден отреагировал на подарок фразой: «незаслуженно, но ценю», перадает корреспондент агентства.

Лидер США также напомнил украинскому президенту, что его народ «вдохновляет мир», и обвинил президента России Владимира Путина в «использовании зимы как оружия». Байден пообещал Зеленскому продолжать поддерживать «великий народ Украины».

В ходе встречи Байден также пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне самолет ВВС США, на борту которого находился Зеленский, совершил посадку на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона.