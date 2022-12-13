Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине

Президент Украины Зеленский заявил лидерам G7 о трех шагах для достижения мира в стране

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.

Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной президентом Украины ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».

«Формула мира»

Свою «формулу мира» Зеленский озвучил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. Она включает десять шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.

Также новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Позже в Совете Федерации России заявили, что украинская «формула мира» содержит неприемлемые требования к России. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, это говорит о том, что украинский лидер не уполномочен принимать серьезных решений по сложившейся ситуации и не заинтересован в этом.

По мнению парламентария, условия, которые выдвигает президент Украины, говорят о том, что к решению вопроса по конфликту он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран Европейского союза.

Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьезно Сергей Цеков Член Совета Федерации от Крыма

Сенатор также отметил, что из «формулы мира» можно согласиться только с одним пунктом — требованием справедливости.

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что требования Зеленского говорят о неготовности киевских властей к реальному диалогу. Парламентарий назвал это «перформансом в расчете на западных хозяев».

Ноль конструктива, максимум самопиара Леонид Слуцкий Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР

Условия России

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул Украине условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Помимо этого, политик заявил, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением», или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.

Кадыров назвал смешными предложенные Киевом условия. Так он отреагировал на заявление Зеленского, который в качестве условий назвал восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово «условия», а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом Рамзан Кадыров Глава Чечни

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия может завершить специальную военную операцию (СВО) после достижения ее целей.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что достичь целей СВО можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.

Песков также заявил, что специальная военная операция может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.