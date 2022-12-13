Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Украинский лидер заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.
Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной президентом Украины ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».
«Формула мира»
Свою «формулу мира» Зеленский озвучил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. Она включает десять шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины.
Также новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.
Позже в Совете Федерации России заявили, что украинская «формула мира» содержит неприемлемые требования к России. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, это говорит о том, что украинский лидер не уполномочен принимать серьезных решений по сложившейся ситуации и не заинтересован в этом.
По мнению парламентария, условия, которые выдвигает президент Украины, говорят о том, что к решению вопроса по конфликту он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран Европейского союза.
Это не выступление настоящего лидера страны, это несерьезно
Сенатор также отметил, что из «формулы мира» можно согласиться только с одним пунктом — требованием справедливости.
Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что требования Зеленского говорят о неготовности киевских властей к реальному диалогу. Парламентарий назвал это «перформансом в расчете на западных хозяев».
Ноль конструктива, максимум самопиара
Условия России
Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул Украине условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Помимо этого, политик заявил, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением», или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.
Кадыров назвал смешными предложенные Киевом условия. Так он отреагировал на заявление Зеленского, который в качестве условий назвал восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.
Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово «условия», а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия может завершить специальную военную операцию (СВО) после достижения ее целей.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что достичь целей СВО можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.
Песков также заявил, что специальная военная операция может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.
В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится