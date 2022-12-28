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16:50, 28 декабря 2022Наука и техника

Умер бывший гендиректор Центра Хруничева

Центр имени Хруничева сообщил о смерти бывшего гендиректора Владимира Нестерова
Владимир Нестеров

Владимир Нестеров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывший генеральный директор Центра имени Хруничева Владимир Нестеров скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает РИА Новости.

«Подтверждаем информацию», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Причина смерти не уточняется.

Владимир Нестеров занимал пост главы Центра имени Хруничева с 2005 по 2012 годы. После отставки с поста гендиректора он перешел на должность первого заместителя, который курировал производство ракеты-носителя «Ангара». Нестеров уволился из Центра после завершения работы над ракетой в 2014 году.

Также Владимир Нестеров принимал участие в создании космических комплексов «Зенит», «Буран», «Союз-2», «Наземный старт» и «Протон-М». Он был награжден орденом «Красной звезды», орденом Почета и орденом «За заслуги перед отечеством» 4-й степени.

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Даниил Иринин
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