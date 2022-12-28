Описано влияние новогодних выходных на вспышку гриппа

Врач Ярцева заявила о снижении заражений гриппом на новогодних каникулах

Во время новогодних каникул стоит ожидать снижение количества заражений вирусом гриппа в связи с сокращением количества работающих в офисе, заявила «Ленте.ру» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, следующие всплески заражений стоит ожидать в конце января и в марте.

«Этот период праздников для нас удачен, потому что во время праздников приостанавливается офисная работа, посещение школ и детских садов, что самое важное в распространении этого вируса. Контакты прекращаются, люди разъезжаются по своим дачам, выходят на улицы и начинают проводить больше времени на природе. Это лучше, чем работать: почти за десять дней происходит прерывание [цепочек заражения], и распространение вируса приостанавливается», — рассказала Ярцева.

Она назвала этот период «полу-карантином», при этом заметив, что во время каникул также есть мероприятия и помещения, которые сопряжены с риском заражений: рестораны, бары, новогодние праздники, походы к гостям.

«Но главное, что приостанавливается работа самых частых [очагов распространения инфекции] — офисов. Более того, в выходные меньше ездят на метро, пользуются общественным транспортом, чаще личным транспортом», — подчеркнула специалист, обратив внимание на то, что сезон повышенной заболеваемости после новогодних праздников не закончится.

Основные вспышки заболеваемости происходят в ноябре, в конце января и в марте

Ирина Ярцева Врач-терапевт, иммунолог

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