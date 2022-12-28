Адвокат рассказал о влиянии нового дела на наказание для российского педофила

Адвокат Нефедовский: педофилу Герасимову к пожизненному сроку могут добавить 10-15 лет

Педофилу и убийце из Костромы Денису Герасимову, приговоренному ранее к пожизненному заключению, не грозит второй пожизненный срок по новому эпизоду. Возможное наказание в беседе с «Лентой.ру» назвал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в отношении преступника, приговоренного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство пятилетней девочки, возбудили новое уголовное дело. По данным следствия, мужчина в период с сентября 2021 года по 1 января 2022 года совершал развратные действия в отношении знакомого 13-летнего мальчика.

«Часть 5 статьи 135 УК РФ («совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, имеющим судимость за ранее совершенное преступление») предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы», — поделился Нефедовский.

Адвокат отметил, что иногда отбывающие пожизненное наказание преступники самостоятельно выдумывают новые эпизоды, чтобы придать значимости своему делу или ради лучших условий. «Либо само следствие, бывает, предлагает взять на себя определенные преступления за какие-то поблажки, чтобы легче сиделось данному преступнику. В любом случае, его из данной страшной колонии вывозят в обычный следственный изолятор, обеспечивают более мягкими условиями, пока идут следственные действия и суд по данному вопросу», — рассказал он.

1 июля 2022 года Денис Герасимов и его напарник Вадим Беляков были приговорены костромским судом к пожизненным срокам. Их признали виновными в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки, которую они похитили на улице средь бела дня.

