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08:59, 28 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин проник в дом к спящему знакомому и ударил его ножом в шею

В Адыгее мужчина проник в комнату к спящему знакомому и ударил его ножом в шею

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении жителя Майкопа. 54-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

По данным следствия, месяц назад россиянин в состоянии алкогольного опьянения проник в дом своего знакомого, с которым у него был конфликт. Уточняется, что злоумышленник застал хозяина спящим в своей комнате. Тогда мужчина нашел кухонный нож и ударил бывшего приятеля в область шеи. Потерпевший и его знакомый, ночующий в том же доме, резко проснулись, чем напугали подозреваемого. Он скрылся с места преступления.

Ранее в Кировской области 38-летний мужчина зарезал 36-летнего брата. По данным ведомства, 22 декабря в квартире в Белой Холунице родственники выпивали и поссорились. Тогда старший брат схватил нож и ударил потерпевшего в живот, нанеся тяжелое ранение. Жертву доставили в больницу, однако пациент скончался.

Марина Совина
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