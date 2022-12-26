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21:01, 26 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал 36-летнего брата во время ссоры и попал в СИЗО

В Кировской области поместили в СИЗО 38-летнего мужчину, зарезавшего младшего брата

Фото: СК РФ

В Кировской области 38-летний мужчина зарезал 36-летнего брата. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 декабря в квартире в Белой Холунице родственники выпивали и поссорились. Тогда старший брат схватил нож и ударил потерпевшего в живот, нанеся тяжелое ранение. Жертву доставили в больницу, однако пациент скончался.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Белгороде мать из-за ссоры с родственниками задушила детей ремнем и покончила с собой.

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Екатерина Власова
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