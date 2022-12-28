Сотрудник Wildberries оформлял ложный возврат товара и заработал на этом миллион рублей

Сотрудник Wildberries нашел способ обмануть маркетплейс на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации, в октябре в пункте выдачи, расположенном на Осеннем бульваре в Москве, начали пропадать деньги. В этот момент на работу устроился 18-летний Семен Кондрашов. Отмечается, что вся информация о продукции и средствах поступала в его личный аккаунт на корпоративном сайте.

За время работы россиянина служба безопасности Wildberries заметила, что товары, которые возвращались покупателями, не поступали на склад. Таким образом выяснилось, что молодой человек оформлял в систему маркетплейса ложные данные о возврате, а деньги за него выплачивал сам себе. За неполные три месяца работы Кондрашов заработал один миллион рублей.

Правоохранительные органы начали проверку. Утверждается, что Кондрашову грозит уголовное дело по статье о мошенничестве.

В сентябре руководство маркетплейса Wildberries начало штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Собеседники журналистов рассказали, что в среднем с их зарплаты списывают как минимум 10 процентов от стоимости одной позиции с дефектами. По их словам, они не понимают, как заранее проверить состояние товаров, поскольку не имеют права вскрывать содержимое посылок клиентов.