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Wildberries начал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары

Руководство Wildberries начало штрафовать работников за испорченные поставщиком товары

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Руководство маркетплейса Wildberries начало штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Об этом сообщает Mash со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники журналистов рассказали, что в среднем с их зарплаты списывают как минимум 10 процентов от стоимости одной позиции с дефектами. По их словам, они не понимают, как заранее проверить состояние товаров, поскольку не имеют права вскрывать содержимое посылок клиентов.

Известно, что работники Wildberries создают петиции и чаты, где фиксируют все подобные случаи наказания со стороны начальства. Руководство сервиса, в свою очередь, никак не комментирует жалобы своих подчиненных.

В сентябре Wildberries прислал клиентке подделку вместо брендовой сумки. После получения неоригинального товара покупательница Виктория (фамилия неизвестна) обратилась к продавцу Discount Center с претензией. Последний не стал отрицать случившегося и заявил, что сумку «подменили недобросовестные клиенты». Он также добавил, что перед отправкой на склад Wildberries и окончательной комплектацией продукция проходит тщательную проверку.

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Майя Пономаренко
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