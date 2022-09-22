Wildberries начал штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары

Руководство Wildberries начало штрафовать работников за испорченные поставщиком товары

Руководство маркетплейса Wildberries начало штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Об этом сообщает Mash со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники журналистов рассказали, что в среднем с их зарплаты списывают как минимум 10 процентов от стоимости одной позиции с дефектами. По их словам, они не понимают, как заранее проверить состояние товаров, поскольку не имеют права вскрывать содержимое посылок клиентов.

Известно, что работники Wildberries создают петиции и чаты, где фиксируют все подобные случаи наказания со стороны начальства. Руководство сервиса, в свою очередь, никак не комментирует жалобы своих подчиненных.

В сентябре Wildberries прислал клиентке подделку вместо брендовой сумки. После получения неоригинального товара покупательница Виктория (фамилия неизвестна) обратилась к продавцу Discount Center с претензией. Последний не стал отрицать случившегося и заявил, что сумку «подменили недобросовестные клиенты». Он также добавил, что перед отправкой на склад Wildberries и окончательной комплектацией продукция проходит тщательную проверку.