В Венгрии заявили о возможном пересмотре санкций против России

Советник премьера Венгрии Орбан: Будапешт получит мандат для пересмотра санкций против РФ

Будапешт может получить мандат на продвижение дискуссии о пересмотре санкций против России в результате национальной консультации. Об этом изданию Index сообщил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

По словам советника, на данный момент санкции действуют на протяжении восьми-десяти месяцев, поэтому возникает необходимость обсудить, какие из них оказывают желаемый эффект, а какие бесполезны. В национальной консультации приняли участие 1,363 миллиона из 10 миллионов жителей страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители на фоне украинского конфликта и санкций против России стоил экономике страны 10 миллиардов евро. По словам политика, в прошлом году Венгрия импортировала энергоносители на сумму 7 миллиардов евро, а в этом ей пришлось заплатить 17 миллиардов. Он подчеркнул, что это «большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики». Орбан отметил, что повышение цен подтолкнуло страны Евросоюза к опасной ситуации.