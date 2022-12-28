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07:01, 28 декабря 2022Забота о себе

Секс-эксперт назвала способы получать яркие оргазмы в любом возрасте

Секс-эксперт Ван Дер Вельде посоветовала изучить технику контроля оргазма для ярких эмоций

Фото: Claudia Love / Unsplash

Техника контроля оргазма способна сделать эмоции в постели более яркими, уверяет секс-эксперт Луиза Ван Дер Вельде. Она назвала изданию Daily Star способы получать более яркие оргазмы в любом возрасте, посоветовав изучить и применять их.

Ван Дер Вельде предупредила, что в долгих отношениях секс меняется, и это не должно пугать партнеров. Но в то же время они должны прилагать усилия, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. «Если вы едите одну и ту же специю каждый день, она быстро вам надоест. Почему вы думаете, что с сексом происходит иначе?» — говорит она.

Секс-эксперт отметила, что существует много методов удивлять друг друга в постели, и назвала самые эффективные.

Интимная жизнь не должна быть скучной независимо от вашего возраста или неопытности. Чем лучше секс, тем лучше и дольше оргазм. Если воздерживаться от интима длительное время, оргазм будет ярче, если заниматься сексом часто, интенсивность оргазма может снизиться

Луиза Ван Дер Вельдесекс-эксперт
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Ван Дер Вельде рассказала, что отличный способ получить яркий и длительный оргазм для обоих полов — это временное воздержание от стимуляции и техника контроля оргазма. Когда человек ощущает, что приближается к разрядке, ему следует прекратить активность на 30 секунд, а затем возобновить ее. И тогда оргазм будет похож на взрыв, уверяет секс-эксперт.

Контроль оргазма хорошо сочетается с БДСМ-играми, но их можно использовать и по отдельности. Во время секса нужно попросить партнера замедлить личную стимуляцию или даже совсем прекратить ее. В это время второй человек «догоняет» и приближается к оргазму, отметила секс-эксперт.

Ван Дер Вельде уверена, что достичь максимального удовольствия в постели можно лишь с человеком, которому доверяешь. Ведь, по ее словам, мозг — самый важный половой орган.

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По словам секс-эксперта, в долгих отношениях многие пары застревают в так называемой сексуальной колее: они делают одни и те же вещи в одно и то же время. Секс становится рутиной, а не чем-то особенным. Избавиться от обыденности в спальне поможет фантазия и разнообразие.

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Луиза Ван Дер Вельдесекс-эксперт

Ван Дер Вельде напомнила, что секс в любом возрасте лучше, если он влажный. Многие люди думают, что смазка предназначена только для пожилых людей или тех, у кого есть проблемы с выработкой естественного лубриканта. «Смазку должны использовать все. Она поможет избежать боли, если вам нравится долго заниматься сексом», — резюмировала эксперт в интимной сфере.

Ранее секс-эксперт Элис Лич посоветовала найти любовника для непродолжительного зимнего романа. По ее мнению, так можно приятно скоротать время длинными зимними ночами.

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Алиса Дмитриева
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