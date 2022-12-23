Назван способ разнообразить сексуальную жизнь долгими зимними вечерами

Секс-эксперт Элис Лич посоветовала найти любовника для непродолжительного зимнего романа

Чтобы скоротать долгие зимние вечера, нужно найти себе подходящего надежного любовника для непродолжительного романа, посоветовала секс-эксперт Элис Лич. Она назвала способ разнообразить сексуальную жизнь изданию Daily Star.

Лич рассказала, что зимой люди больше времени проводят в постели, так как им хочется уюта и тепла в ненастное время года. Она называет этот период «сезоном наручников».

Сезон наручников — самая культурно приемлемая и безумная форма секс-культуры. Это краткосрочные отношения, основанные на сексе и удовольствии Элис Лич секс-эксперт

По словам Лич, многие ищут партнера именно на несколько месяцев, чтобы скоротать долгие зимние ночи, добавила она. Если вступать в подобные отношения по обоюдному согласию, то можно разнообразить интимную жизнь.

Однако у подобных романов есть и подводные камни, предупредила секс-эксперт. Случается, что один человек вступает в отношения, зная, что они не продлятся долго, но не сообщает об этом партнеру. А тот в свою очередь уверен, что это долгосрочные отношения. Кончится тем, что чувства одного из партнеров будут задеты. Поэтому правила игры нужно обговаривать заранее, говорит Лич.

Секс-эксперт отметила и положительную сторону «сезона наручников». «Вы можете пробовать то, что вы всегда хотели, и практиковать новые навыки, свободно выражая свои потребности и желания», — утверждает она.

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