Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 22 декабря 2022Забота о себеРеклама

Комик назвал необычный способ сохранить здоровые сексуальные отношения

35-летний мужчина признался, что спит в разных спальнях с девушкой и счастлив

Фото: Shutterstock

Комик из штата Филадельфия Джон Дири рассказал, что спит в разных спальнях со своей девушкой и счастлив. Мужчина назвал изданию Insider необычный способ сохранить здоровые сексуальные отношения.

35-летний Дири признался, что слышал от некоторых женатых друзей, что они спят отдельно от жен. Но сам практиковать подобное стал только в последних отношениях. В 2021 году он познакомился с девушкой, и несколько месяцев они встречались с редкими совместными ночевками. И когда решили начать жить вместе, сразу договорились, что у каждого будет своя спальня.

25процентов

состоящих в отношениях жителей США предпочитают спать отдельно от партнеров

Спустя пять месяцев после начала совместного проживания ни он, ни она не хотят спать в одной постели. Мужчина не желает нарушать чуткий сон партнерши и расставаться с любимыми постерами и игровой атрибутикой в своей комнате. По словам Дири и его избранницы, они сохраняют крепкие отношения, в том числе и сексуальные, так как достигли гармонии.

Эксперты отмечают, что так называемый «развод во сне» может уменьшить обиду и раздражительность, которые партнеры выплескивают друг на друга, если не высыпаются

Когда во время выступлений комик рассказывает о своем необычном быте, зрители часто спешат с выводами. «Это плохой знак. Вы скоро расстанетесь!» — уверенно заявляют некоторые из них.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

Дири отвечает, что обожает проводить вечера с любимой в гостиной. И, если им хочется заняться сексом, они выбирают одну из двух спален. «Она может сказать мне: "Пошли в твою комнату. На моей кровати куча белья, которую надо разобрать". Я не вижу в этом проблем», — комментирует комик.

Мы два независимых человека со своими расписаниями и циклами сна. Иногда я прихожу в спальню к своей девушке, чтобы пообниматься, так как она ложиться спать раньше

Джон Дирикомик

Еще одним преимуществом раздельных ночевок мужчина называет отсутствие необходимости идти на компромисс в отношении отделки спальни, чистоты или времени выключения света. Ведь его девушка любит переставлять мебель и делать ремонт, чтобы обновить пространство.

Также мужчина добавил, что хранит свои вещи отдельно от вещей партнерши и сам стирает свое постельное белье.

Ранее сомнолог София Черкасова назвала способ просыпаться по утрам бодрыми. Она посоветовала пользоваться светобудильниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Пассажир самолета попытался сфотографировать спящую соседку под юбкой и попался
Народная милиция ДНР начала наступление на Нью-Йорк
В лесу российского региона нашли тело младенца
Антонов назвал слова США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком
Производитель Pringles продаст российский бизнес
Золотую печать Екатерины II продали на аукционе в Великобритании
Учительница занялась сексом с учеником и оказалась под следствием
Комик назвал необычный способ сохранить здоровые сексуальные отношения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.