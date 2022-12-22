Комик назвал необычный способ сохранить здоровые сексуальные отношения

35-летний мужчина признался, что спит в разных спальнях с девушкой и счастлив

Комик из штата Филадельфия Джон Дири рассказал, что спит в разных спальнях со своей девушкой и счастлив. Мужчина назвал изданию Insider необычный способ сохранить здоровые сексуальные отношения.

35-летний Дири признался, что слышал от некоторых женатых друзей, что они спят отдельно от жен. Но сам практиковать подобное стал только в последних отношениях. В 2021 году он познакомился с девушкой, и несколько месяцев они встречались с редкими совместными ночевками. И когда решили начать жить вместе, сразу договорились, что у каждого будет своя спальня.

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Спустя пять месяцев после начала совместного проживания ни он, ни она не хотят спать в одной постели. Мужчина не желает нарушать чуткий сон партнерши и расставаться с любимыми постерами и игровой атрибутикой в своей комнате. По словам Дири и его избранницы, они сохраняют крепкие отношения, в том числе и сексуальные, так как достигли гармонии.

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Когда во время выступлений комик рассказывает о своем необычном быте, зрители часто спешат с выводами. «Это плохой знак. Вы скоро расстанетесь!» — уверенно заявляют некоторые из них.

Дири отвечает, что обожает проводить вечера с любимой в гостиной. И, если им хочется заняться сексом, они выбирают одну из двух спален. «Она может сказать мне: "Пошли в твою комнату. На моей кровати куча белья, которую надо разобрать". Я не вижу в этом проблем», — комментирует комик.

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Еще одним преимуществом раздельных ночевок мужчина называет отсутствие необходимости идти на компромисс в отношении отделки спальни, чистоты или времени выключения света. Ведь его девушка любит переставлять мебель и делать ремонт, чтобы обновить пространство.

Также мужчина добавил, что хранит свои вещи отдельно от вещей партнерши и сам стирает свое постельное белье.

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