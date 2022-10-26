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09:42, 26 октября 2022Забота о себе

Россиянам предложили способ просыпаться бодрыми по утрам

Сомнолог Черкасова назвала светобудильники лучшими средствами для бодрого пробуждения

Фото: Cok Wisnu / Unsplash

Светобудильники, в определенное время увеличивающие освещенность в комнате, являются лучшим средством для пробуждения в осенне-зимний период, рассказала сомнолог София Черкасова. В интервью изданию News.ru она предложила россиянам способ просыпаться бодрыми по утрам.

Сомнолог пояснила, что с поздней осени и до начала весны люди уходят на работу, когда солнце еще не встало, и возвращаются домой уже в темноте. В результате большая часть дня проходит при искусственном свете, который не оказывает нужного влияния на организм для выработки необходимых гормонов.

Черкасова рекомендовала увеличить световой день с помощью светобудильников. По ее словам, они помогают эффективно избавиться от сонливости, так как свет от них проникает через веки и действует на сетчатку.

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По словам Черкасовой, есть и еще одна причина сонливости. Это нехватка в осенне-зимний период витамина D, необходимого не только для здоровья в целом, но и для качественного сна. Его недостаток можно компенсировать приемом витаминных комплексов в профилактических дозах.

Также на пользу пойдут частые прогулки, физическая активность и занятия в спортзале, подытожила Черкасова. Они добавят бодрости, а сон сделают более здоровым. Кроме того, осенью и зимой в выходные дни большую часть времени нужно проводить на свежем воздухе и особенно при дневном свете.

Ранее терапевт Алексей Хухрев рассказал, какие болезни может сопровождать сонливость. Он назвал гипотиреоз и депрессию причинами постоянной сонливости.

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Вера Владзиевская
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