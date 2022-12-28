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03:02, 28 декабря 2022Россия

Российских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

Президент ВСС Уфимцев: в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
СюжетОСАГО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Как рассказал Уфимцев, союз неоднократно предлагал запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводились только эксперименты и пилотные проекты.

«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сказал он.

С 1 октября в России изменились правила ОСАГО. Теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Это упростит последним жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак. Также по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию — раньше это было правом, а не обязанностью россиян.

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Марина Совина
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