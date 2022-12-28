Россиянам назвали самые невыгодные месяцы для оплачиваемого отпуска

RT: юрист Южалин назвал январь и май самыми невыгодными месяцами для отпуска 2023 года

Самыми удачными месяцами для отпуска в 2023 году будут август, октябрь и март. Выгодные и невыгодные месяцы с точки зрения выплат назвал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с RT.

По словам Южалина, в отпуск также можно уйти и в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре. Используя отпуск в эти месяцы, сотрудники не потеряют в деньгах по сравнению с заработной платой, отметил юрист.

Однако в январе, феврале, апреле, мае специалист уходить отдыхать не рекомендует — по его словам, эти месяцы относятся к самым невыгодным для ежегодного оплачиваемого отпуска 2023 год. Он уточнил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.

Ранее член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина заявила, что у россиян есть возможность продлить отпуск на срок более чем 28 календарных дней. Она назвала способ увеличить отпуск до 45 дней и объяснила, что это можно сделать, добавив несколько дней к праздничным.

