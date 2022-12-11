Назван способ увеличить отпуск до 45 дней

Юрист Курашина заявила о праве увеличить отпуск до 45 дней за счет праздничных дней

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина заявила, что у россиян есть возможность продлить отпуск на срок более чем 28 календарных дней. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм»

Курашина напомнила, что россияне не работают в выходные и государственные праздники, а также им полагаются больничные и отгулы. Она назвала способ увеличить отпуск до 45 дней и объяснила, что это можно сделать, добавив несколько дней к праздничным.

Юрист подчеркнула, что только одна часть отпуска должна составить минимум 14 дней подряд, остальное время можно разделить. Отдых также продлевают за счет отгулов, однако следует помнить, что работнику выплачивают наибольшие отпускные за отгул для доноров и выходные после работы в праздники.

Ранее сервис поездок и путешествий «Туту.ру» раскрыл планы россиян на новогодние праздники. По данным платформы, 20 процентов граждан забронировали отели и билеты для поездки в это время.