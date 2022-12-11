Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:12, 11 декабря 2022Экономика

Назван способ увеличить отпуск до 45 дней

Юрист Курашина заявила о праве увеличить отпуск до 45 дней за счет праздничных дней

Фото: Unsplash

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина заявила, что у россиян есть возможность продлить отпуск на срок более чем 28 календарных дней. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм»

Курашина напомнила, что россияне не работают в выходные и государственные праздники, а также им полагаются больничные и отгулы. Она назвала способ увеличить отпуск до 45 дней и объяснила, что это можно сделать, добавив несколько дней к праздничным.

Юрист подчеркнула, что только одна часть отпуска должна составить минимум 14 дней подряд, остальное время можно разделить. Отдых также продлевают за счет отгулов, однако следует помнить, что работнику выплачивают наибольшие отпускные за отгул для доноров и выходные после работы в праздники.

Ранее сервис поездок и путешествий «Туту.ру» раскрыл планы россиян на новогодние праздники. По данным платформы, 20 процентов граждан забронировали отели и билеты для поездки в это время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Стало известно о перезапуске продажи подписок Twitter Blue
Названа главная опасность нездорового питания в детском возрасте
Назван способ увеличить отпуск до 45 дней
Россиянам назвали условия возврата товара без чека
Стало известно о требовании 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ
Вучич сообщил о рекордном числе нападений на косовских сербов
Назван помогающий сохранить фигуру ингредиент для кофе
На Украине переименуют названный в честь советского генерала город
Россиян предупредили об опасном способе согреться на морозе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.