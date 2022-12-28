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13:20, 28 декабря 2022Экономика

В Кремле раскрыли детали ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Песков: ограничения на потолок цен на нефть из России коснутся и действующих контрактов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Запрет России поставлять нефть иностранным покупателям, которые указывают в контрактах предельную цену на топливо, будет касаться и действующих договоров. Детали ответных мер раскрыл пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Если там [в действующих контрактах — прим. «Ленты.ру»] содержится ссылка на некий потолок цены, то, конечно, [ограничение распространяется], но если там нет ссылок на потолок цены, то не распространяется», — объяснил журналистам представитель Кремля.

Об официальных ограничениях стало известно накануне, указ о запрете поставок юридическим или физическим лицам, в контрактах с которыми содержится требование соблюдать ценовые ограничения, подписал президент страны Владимир Путин. Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа — 1 февраля 2023 года, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, установленную правительством.

Brent от TradingView

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия, Швейцария и США.

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Мария Грушко
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