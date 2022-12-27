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19:15, 27 декабря 2022Экономика

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен

Президент России Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия ввела ответные меры на установление западными странами потолка цен на нефть. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин — мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива. Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, установленную правительством.

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Мария Грушко
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