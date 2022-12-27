Президент России Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Россия ввела ответные меры на установление западными странами потолка цен на нефть. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин — мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива. Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, установленную правительством.