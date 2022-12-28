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23:17, 28 декабря 2022Мир

Вучич заявил о сохранении мира в Косово и Метохии

Президент Сербии Вучич заявил, что удалось сохранить мир в Косово и Метохии
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ситуацию в Косово и Метохии. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Instagram (социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Вучич заявил, что к настоящему моменту удалось сохранить мир в Косово и Метохии. Он добавил, что Сербия получила «гарантии безопасности и выживания» для своих граждан. «Уверен, что сегодня хороший день для страны», — отметил глава государства.

Сербский лидер подчеркнул, что направляется в город Рашка на административной линии с Косово и Метохией на встречу с представителями косовских сербов. «Каким бы ни было решение народа, я его приму, буду с ними, и мы сохраним сербское единство», — заключил он.

Ранее Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады. Он также обещал не подвергать их преследованию.

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Марина Совина
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