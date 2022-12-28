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21:37, 28 декабря 2022Мир

Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады

Вучич призвал сербов в Косово прекратить протесты, пообещав не подвергать их преследованию
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов прекратить протесты против властей непризнанной республики и убрать баррикады, дав им обещание не подвергать их преследованию, сообщает агентство Reuters.

По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича, от США и ЕС были получены гарантии того, что никого из сербов в Косово, которые участвовали в протестах или возводили баррикады, не будут задерживать или преследовать. Он добавил, что силы безопасности Косово обязались не приходить на север самопровозглашенной республики, не получив предварительного согласия командующего Международной миссией под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) и местных властей.

Он отметил, что сербский лидер призывал разобрать баррикады и пообещал встретиться с представителями сербов в Косово.

Ранее стало известно, что Сербия начала возводить новые блокпосты из груженых грузовиков в Косовска-Митровице на севере Косово. По словам президента Сербии Александра Вучича, Приштина готовится напасть на косовских сербов на севере Косово и демонтировать несколько блокпостов.

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Марина Совина
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