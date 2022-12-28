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12:21, 28 декабря 2022Россия

Российская школьница с вейпом умерла в подъезде с шедшей изо рта пеной

РЕН ТВ: школьницу с вейпом нашли мертвой в подъезде Уфы с шедшей изо рта пеной

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подъезде жилой многоэтажки в Уфе нашли мертвую школьницу с вейпом и курительной жидкостью. Изо рта 15-летней россиянки шла пена, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Ферина 27 декабря. Девятиклассницу обнаружил сосед — девочка лежала у двери своей квартиры, где она проживала с родителями и сестрой.

По одной из версий, спровоцировать шедшую изо рта пену мог отек легких. Точная причина смерти школьницы пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обнаружил препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ в курительной смеси для вейпа с содержанием солевого никотина. Также там были найдены метаболиты растений, компоненты чистящих средств и парфюмерии, освежителей воздуха и другие химические вещества.

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Варвара Родикова
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