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18:49, 28 декабря 2022Ценности

Модель с лицом Пенелопы Крус осталась с внешностью Дональда Дака из-за филлеров

Модель Ванесса Мура осталась с внешностью Дональда Дака из-за инъекции филлеров в губы
Ванесса Мура

Ванесса Мура. Кадр: Courtesy of CO Press Office

Модель с лицом испанской актрисы Пенелопы Крус Ванесса Мура осталась с внешностью Дональда Дака из-за инъекции филлеров в губы. Соответствующую информацию приводит The Sun.

29-летняя Мура рассказала, что во времена ее юности окружающие часто сравнивали ее с данной знаменитостью. Впоследствии, чтобы еще больше подчеркнуть внешнее сходство, модель решилась на хирургические вмешательства, однако осталась недовольна одной из процедур. «Я перенесла четыре ринопластики, чтобы нос стал красивее и нежнее, как у Крус, а затем захотела увеличить губы, хотя ранее они все равно выглядели как у Пенелопы. Но я не просила доктора делать это безумие. После операции я посмотрела в зеркало и увидела вместо себя Дональда Дака», — посетовала собеседница издания.

По словам модели, ей пришлось перенести несколько коррекций, чтобы вернуть губам первоначальный вид. В общей сложности на все пластические операции и растворение филлеров она потратила около 150 тысяч долларов. В данный момент Мура не намерена продолжать изменять черты лица, отдавая предпочтение уходу за собой.

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«К сожалению, никто не остается молодым вечно. Как и все модели, я рано или поздно должна выйти на пенсию, поэтому я действительно хорошо забочусь о себе, правильно питаюсь, занимаюсь спортом и сплю по восемь часов каждую ночь. Также я не пью алкоголь, потому что он вредит коже», — заключила героиня материала.

Ранее в декабре блогерша с никнеймом @wiki.16xoxo повторно увеличила губы и была поднята на смех в сети из-за новой внешности. Зрители сравнили юзершу с уткой и отметили, что косметологу не следовало принимать данную клиентку.

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Алина Гостева
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