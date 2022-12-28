Модель с лицом Пенелопы Крус осталась с внешностью Дональда Дака из-за филлеров

Модель Ванесса Мура осталась с внешностью Дональда Дака из-за инъекции филлеров в губы

Модель с лицом испанской актрисы Пенелопы Крус Ванесса Мура осталась с внешностью Дональда Дака из-за инъекции филлеров в губы. Соответствующую информацию приводит The Sun.

29-летняя Мура рассказала, что во времена ее юности окружающие часто сравнивали ее с данной знаменитостью. Впоследствии, чтобы еще больше подчеркнуть внешнее сходство, модель решилась на хирургические вмешательства, однако осталась недовольна одной из процедур. «Я перенесла четыре ринопластики, чтобы нос стал красивее и нежнее, как у Крус, а затем захотела увеличить губы, хотя ранее они все равно выглядели как у Пенелопы. Но я не просила доктора делать это безумие. После операции я посмотрела в зеркало и увидела вместо себя Дональда Дака», — посетовала собеседница издания.

По словам модели, ей пришлось перенести несколько коррекций, чтобы вернуть губам первоначальный вид. В общей сложности на все пластические операции и растворение филлеров она потратила около 150 тысяч долларов. В данный момент Мура не намерена продолжать изменять черты лица, отдавая предпочтение уходу за собой.

«К сожалению, никто не остается молодым вечно. Как и все модели, я рано или поздно должна выйти на пенсию, поэтому я действительно хорошо забочусь о себе, правильно питаюсь, занимаюсь спортом и сплю по восемь часов каждую ночь. Также я не пью алкоголь, потому что он вредит коже», — заключила героиня материала.

Ранее в декабре блогерша с никнеймом @wiki.16xoxo повторно увеличила губы и была поднята на смех в сети из-за новой внешности. Зрители сравнили юзершу с уткой и отметили, что косметологу не следовало принимать данную клиентку.