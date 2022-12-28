Россиянам рассказали о правилах оказания первой помощи при переохлаждении

Врач Бобыкина: при переохлаждении поможет постепенное согревание при комнатной температуре

При переохлаждении нельзя использовать горячую воду, спирт или снег, отметила врач-терапевт Инна Бобыкина. О правилах оказания первой помощи при гипотермии она рассказала россиянам в беседе с News.ru.

«Ни в коем случае не растирать спиртом, снегом. Последнее вообще миф. Ни в коем случае не греть сразу в горячей воде», — подчеркнула собеседница News.ru, добавив, что после долгой прогулки по городу лучше всего постепенно согреваться при комнатной температуре.

Специалист указала, что при оказании помощи человеку, потерявшему сознание из-за переохлаждения, необходимо сразу вызвать на место скорую. До того как медики доберутся до замерзшего человека, следует обеспечить его сухим теплом и одеждой, а также отвести в теплое помещение.

Ранее пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова перечислила способы реанимировать обветренные губы. При этом она призвала обратиться к специалистам, чтобы установить причину возникновения упомянутой проблемы. По ее словам, обветривание может возникать из-за самых разных проблем — например, от дефицита железа или других витаминов и микроэлементов.