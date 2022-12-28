Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:26, 28 декабря 2022Забота о себе

Россиянам рассказали о правилах оказания первой помощи при переохлаждении

Врач Бобыкина: при переохлаждении поможет постепенное согревание при комнатной температуре

Фото: Fransiskus Filbert Mangundap / Unsplash

При переохлаждении нельзя использовать горячую воду, спирт или снег, отметила врач-терапевт Инна Бобыкина. О правилах оказания первой помощи при гипотермии она рассказала россиянам в беседе с News.ru.

«Ни в коем случае не растирать спиртом, снегом. Последнее вообще миф. Ни в коем случае не греть сразу в горячей воде», — подчеркнула собеседница News.ru, добавив, что после долгой прогулки по городу лучше всего постепенно согреваться при комнатной температуре.

Специалист указала, что при оказании помощи человеку, потерявшему сознание из-за переохлаждения, необходимо сразу вызвать на место скорую. До того как медики доберутся до замерзшего человека, следует обеспечить его сухим теплом и одеждой, а также отвести в теплое помещение.

Ранее пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова перечислила способы реанимировать обветренные губы. При этом она призвала обратиться к специалистам, чтобы установить причину возникновения упомянутой проблемы. По ее словам, обветривание может возникать из-за самых разных проблем — например, от дефицита железа или других витаминов и микроэлементов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали главную составляющую «мирного плана» по Украине
Россиян предупредили о риске исчезновения из магазинов биокефира
Британцы в попытке избежать транспортного коллапса создадут новый
Названо число наемников из Польши в рядах ВСУ
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Подвергшаяся критике Вупи Голдберг извинилась за высказывания о Холокосте
Под Москвой два человека погибли в массовом ДТП
Американские аналитики предсказали ход войны России против НАТО
Apple отложила выпуск складного iPad
Президент Киргизии раскритиковал чиновников за документооборот на русском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.