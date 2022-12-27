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18:17, 27 декабря 2022Забота о себе

Косметолог перечислила способы реанимировать обветренные губы

Косметолог Дарья Фетисова заявила, что восстановить обветренные губы помогут скрабы

Фото: Shutterstock

Губы могут обветриваться из-за проблем со здоровьем, быстро избавиться от сухости помогают скрабы. Способы экстренно реанимировать обветренные губы в беседе с Life.ru перечислила пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова.

Советуя прибегнуть к помощи скрабов, Фетисова указала, что они не должны быть агрессивными. «Чаще всего их либо выпускают именно как скрабы для губ, либо можно использовать мягкий пилинг для лица, только не скатки, которые хорошо отшелушивают поверхность губ», — заявила косметолог, пояснив, что пилинг-скатки обычно не содержат частиц, которые могли бы удалить клетки механически.

Еще одним способом реанимировать губы врач назвала специальные уходовые процедуры для губ с применением профессиональных экстраувлажняющих средств, которые проводят косметологи. Третий вариант, который придет на помощь в борьбе с обветренными губами — крем с мочевиной либо такое же средство в виде сыворотки. Фетисова подчеркнула, что мочевина и молочная кислота эффективно и быстро помогут вернуть губам здоровый вид.

Собеседница Life.ru призвала обратиться к специалистам, чтобы установить причину возникновения упомянутой проблемы. По ее словам, обветривание может возникать из-за самых разных проблем — например, от дефицита железа или других витаминов и микроэлементов.

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Варвара Кошечкина
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