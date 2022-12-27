Названы три визуально старящие женщин стрижки

Косметолог Ганима Абдулла: женщинам старше 40 лет не следует делать густые прямые челки

Эксперт по волосам и косметолог Ганима Абдулла назвала три визуально старящие женщин стрижки. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, женщинам старше 40 лет не следует делать густые прямые челки, поскольку они подчеркивают возраст. В качестве альтернативы она посоветовала выбирать челку-шторку, способствующую созданию моложавого внешнего вида. Также не подойдет стрижка пикси с рваными концами, которая акцентирует внимание на тонких волосах. Собеседница предложила заменить эту модель на пикси с косой челкой.

В заключение Абдулла порекомендовала отдавать предпочтение асимметричному бобу вместо удлиненных стрижек с прямым пробором по центру головы и без дополнительных слоев.

Ранее в декабре соучредительница производящей продукцию для волос компании NiaWigs Inc Джин Уилл и основательница салона Phenix Salon Suites парикмахер Джина Ривера назвали три визуально омолаживающие женские стрижки.