Подростки бросили в женщину петарду в ответ на замечание

Подростки на Сахалине бросили в женщину петарду после просьбы не издеваться над собаками

В Поронайске Сахалинской области двое подростков бросили в женщину петарду в ответ на просьбу не издеваться над собаками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда Поронайска».

По словам местной жительницы, юноши подзывали на улице бездомных собак и кидали в них «бомбочки». Она сделала подросткам замечание, после чего хулиганы кинули ей под ноги петарду и сбежали.

Женщине удалось сфотографировать лица подростков, чтобы придать произошедшее огласке. «Пусть родители узнают своих детей и пусть им будет очень стыдно», — написала женщина.

Ранеево Владивостоке 14-летний подросток ради эксперимента выстрелил из ракетницы в припаркованную машину и случайно сжег ее. У транспортного средства были разбиты окна, поэтому россиянин решил, что запущенная им ракетница пролетит через салон автомобиля. Однако попавший внутрь заряд остался там, в результате чего салон полностью выгорел. Родителей ребенка обязали выплатить владельцу машины 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

