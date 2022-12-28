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06:48, 28 декабря 2022Россия

Подростки бросили в женщину петарду в ответ на замечание

Подростки на Сахалине бросили в женщину петарду после просьбы не издеваться над собаками

Фото: Telegram-канал «Звезда Поронайска»

В Поронайске Сахалинской области двое подростков бросили в женщину петарду в ответ на просьбу не издеваться над собаками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда Поронайска».

По словам местной жительницы, юноши подзывали на улице бездомных собак и кидали в них «бомбочки». Она сделала подросткам замечание, после чего хулиганы кинули ей под ноги петарду и сбежали.

Женщине удалось сфотографировать лица подростков, чтобы придать произошедшее огласке. «Пусть родители узнают своих детей и пусть им будет очень стыдно», — написала женщина.

Ранеево Владивостоке 14-летний подросток ради эксперимента выстрелил из ракетницы в припаркованную машину и случайно сжег ее. У транспортного средства были разбиты окна, поэтому россиянин решил, что запущенная им ракетница пролетит через салон автомобиля. Однако попавший внутрь заряд остался там, в результате чего салон полностью выгорел. Родителей ребенка обязали выплатить владельцу машины 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Марина Совина
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