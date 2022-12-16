Российский подросток ради эксперимента сжег чужую машину выстрелом ракетницы

Во Владивостоке 14-летний подросток ради эксперимента сжег машину выстрелом ракетницы

Во Владивостоке 14-летний подросток ради эксперимента выстрелил из ракетницы в припаркованную машину и случайно сжег ее. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает издание «Подъем».

Отмечается, что у транспортного средства были разбиты окна, поэтому малолетний россиянин решил, что запущенная им ракетница пролетит через салон автомобиля. Однако попавший внутрь заряд остался там, в результате чего салон полностью выгорел.

Издание уточняет, что родителям ребенка придется выплатить владельцу машины 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Москве восьмиклассник решил провести дома эксперимент, в результате которого подорвался на кофемолке. Школьник засыпал в нее содержимое петард и включил устройство, после чего произошел взрыв. Когда мальчика нашла мать, он лежал на полу со сломанной рукой и красными глазами, вся квартира была в дыму. В результате ребенка госпитализировали.