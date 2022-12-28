Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:31, 28 декабря 2022Из жизни

Одичавшие свиньи затерроризировали жителей курортного города

Daily Star: в Великобритании свиньи сбежали с фермы и затерроризировали жителей города

Фото: Shutterstock

Группа свиней, которые, предположительно, сбежали с фермы вблизи британского курортного города Силлот, графство Камбрия, затерроризировала местных жителей. Об этом сообщает Daily Star.

По утверждению местных жителей, одичавшие свиньи проворны, сильны и зловредны. По меньшей мере трех животных видели рыщущими в поисках еды.

Некоторые горожане боятся, что свиньи нападут на них, поэтому предпочитают не выходить из дома в темное время суток. Житель Силлота Адам Пирсон рассказал, что некоторые свиньи, которых он встречал, были довольно крупными. Хотя они не проявили агрессии, мужчина считает, что любое животное может стать агрессивным, если его спровоцировать.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Жительница Силлота Кэрол Блейк вызвала полицию после того, как встретила свиней во время прогулки с собаками. «Три свиньи шли прямо на меня в полной темноте. Мне удалось от них сбежать», — рассказала она.

«Они непредсказуемы и представляют опасность», — заявила в соцсети другая жительница города. Вив Атертон, которая тоже живет неподалеку, написала: «Никто не знает, были ли эти свиньи домашними и насколько они воспитанные».

Инспекторы Королевского общества защиты животных проверили место, откуда могли сбежать свиньи. Всех животных, которых им удалось изловить, поместили во временные места обитания. После Нового года их переселят. Представитель общества призвал жителей сообщать, если они вновь встретят свиней.

Ранее сообщалось, что двух пропавших свиней в австралийском штате Квинсленд (Queensland) обнаружили спящими на лужайке рядом с бензозаправочной станцией в 800 метрах от дома владельца. Около автомобильной заправки их зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Туристов массово эвакуировали из-за затоплений в популярной пляжной стране
В США оценили влияние ЗРК Patriot на возможности Украины
Зеленский рассказал о «моральной ржавчине под крестами» канонической УПЦ
Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве
Минэкономразвития оценило спад ВВП России
В Бельгии предложили спасти планету с помощью человеческих волос
Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры
Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых субъектов России
Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.