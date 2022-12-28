Россияне раскрыли планы на новогодние праздники

ВТБ: россияне на новогодних праздниках планируют смотреть телевизор и ходить в гости

Россияне поделились своими планами на новогодние праздники. Как следует из опроса, проведенного ВТБ, большинство планируют смотреть телевизор и ходить в гости. Об этом пишет ТАСС.

Самым популярным времяпрепровождением россиян оказались просмотр телевизора, фильмов и компьютерные игры. Такой вариант выбрали 49 процентов опрошенных. 35 процентов респондентов задумали поход в гости, а 16 процентов — поездки за город. Еще 13 процентов пока не определились со своими планами.

70 процентов россиян планируют отмечать Новый год дома. Чаще всего такой вариант выбирают люди в возрасте 45-59 лет (77 процентов), реже всех — молодежь 18-24 лет (58 процентов).

При этом большинство опрошенных россиян (49 процентов) пока не определились со своими планами на праздники.

«По сравнению с прошлым годом планы россиян на новогоднюю ночь практически не изменились», — резюмировали в ВТБ.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» выяснили, что 20 процентов россиян забронировали отели и билеты для поездки на Новый год.