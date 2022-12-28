Российский хирург спрогнозировала самые популярные виды пластики в 2023 году

Российский хирург Любовь Гауэр: блефаропластика и маммопластика будут в тренде в 2023 году

Российский хирург Любовь Гауэр спрогнозировала виды пластических операций, которые будут особенно популярны в 2023 году. Ее прогноз поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 декабря.

По словам эксперта, тренд на омоложение хирургическим путем у пациентов зрелого возраста, который четко прослеживается в настоящее время, перейдет и на следующий год. Среди главных процедур в данной области Гауэр выделила подтяжку груди, лица и шеи, а также пластику век.

Кроме того, в топе останутся блефаропластика и маммопластика. «В пластике век будет популярна жиросохраняющая блефаропластика, которая идеально подходит возрастным пациентам за счет того, что грыжевые мешочки не удаляются, а перераспределяются, что позволяет избавиться от западений под глазами. Если грыжевых мешочков для выравнивания контура века недостаточно, доктор может задействовать липофилинг», — уточнила врач.

Специалистка также отметила, что среди клиенток, у которых собственная молочная железа практически отсутствует, набирает популярность гибридное увеличение — установленный имплант контурируют с помощью липофилинга, чтобы края эндопротеза не выпирали. При этом наравне с увеличивающей маммопластикой будет пользоваться спросом редукция (уменьшение) груди.

Скульптурирование лица имплантами окажется в топе среди пациентов с невыразительными скулами или маленькими подбородками. «Результат операции сохранится на всю жизнь, в отличие от филлеров, которые требуют постоянного обновления и могут растягивать кожу. При этом спрос на глютеопластику (пластику ягодиц имплантами), наоборот, уходит в прошлое», — заключила Гауэр.

В октябре хирург Амжад Аль-Юсеф раскрыл россиянкам последствия пластической операции по увеличению груди для здоровья. По словам эксперта, после проведения данной манипуляции остаются шрамы и рубцы, а во время восстановительного периода могут наблюдаться осложнения. Помимо прочего, имеется сложность в диагностике опухолей.