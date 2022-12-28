Пленный боец ВСУ рассказал о неграмотном командовании украинских войск

Пленный солдат ВСУ рассказал о неграмотном командовании и «полегшем» в бою подразделении

Telegram / RVvoenkor

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командование не дает грамотных и внятных указаний, а также говорит о «зверствах» в российском плену, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам военного, украинское командование держало их в неведении и даже не объясняло, где находится противник. «Сказали, занимайте край посадки, ни окопов, ничего. Мы сидели в этом сутки, замерзшие. Начался стрелковый бой. Половина подразделения полегла, командир был убит, и мы приняли решение сдаться», — уточнил оказавшийся в руках российских военных солдат ВСУ.

Также он добавил, что российская армия относится к пленным достойно. «Рассказывали о зверствах в плену, пока такого нет. Я уже больше суток в плену. Мне тут даже сухпаек российский дали», — добавил он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников. По его словам, за отказ вступать в сексуальные отношения иностранные наемники обещали применить грубую силу.