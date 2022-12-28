Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:00, 28 декабря 2022Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о неграмотном командовании украинских войск

Пленный солдат ВСУ рассказал о неграмотном командовании и «полегшем» в бою подразделении

Telegram / RVvoenkor

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командование не дает грамотных и внятных указаний, а также говорит о «зверствах» в российском плену, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам военного, украинское командование держало их в неведении и даже не объясняло, где находится противник. «Сказали, занимайте край посадки, ни окопов, ничего. Мы сидели в этом сутки, замерзшие. Начался стрелковый бой. Половина подразделения полегла, командир был убит, и мы приняли решение сдаться», — уточнил оказавшийся в руках российских военных солдат ВСУ.

Также он добавил, что российская армия относится к пленным достойно. «Рассказывали о зверствах в плену, пока такого нет. Я уже больше суток в плену. Мне тут даже сухпаек российский дали», — добавил он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников. По его словам, за отказ вступать в сексуальные отношения иностранные наемники обещали применить грубую силу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
В Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России
Вирусолог предсказала появление новых вариантов COVID-19 из-за вспышки в Китае
Лавров объяснил запрет США Украине вести переговоры с Россией
Лавров объяснил свои слова об угрозе США для Путина
Пленный боец ВСУ рассказал о неграмотном командовании украинских войск
Российский дипломат заявил о стремлении Запада сохранить выгодный ему баланс сил
Путин поговорил с президентом Кубы
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады
Мэр украинского города пожаловался в СБУ из-за Деда Мороза на утреннике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.