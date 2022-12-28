Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:29, 28 декабря 2022Среда обитания

Названо возможное число жителей нового города в Херсонской области

Сальдо заявил, что новый город в Херсонской области будет рассчитан на 30 тысяч человек

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В новом городе на Арабатской стрелке в Херсонской области сможет проживать около 30 тысяч человек. Такое число жителей назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

По его словам, власти рассчитывают возвести населенный пункт с современнейшей инфраструктурой. «Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы», — раскрыл подробности о строительстве города Сальдо и добавил, что проект вызвал большой интерес у инвесторов.

Он заявил, что новый населенный пункт будет построен в «жемчужине Херсонской области» — на песчаной косе, которая соединяет материковую часть с Крымом. Название города выберут в рамках конкурса.

О том, что в Геническом районе Херсонской области появился новый город, стало известно 13 декабря. Предложение о его строительстве в районе Арабатской стрелки высказал российский президент.

Арабатская стрелка — коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Ее южная часть входит в состав Крыма, а северная — в состав Херсонской области.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Туристов массово эвакуировали из-за затоплений в популярной пляжной стране
В США оценили влияние ЗРК Patriot на возможности Украины
Зеленский рассказал о «моральной ржавчине под крестами» канонической УПЦ
Раскрыт метод снижения уровня безработицы в Москве
Минэкономразвития оценило спад ВВП России
В Бельгии предложили спасти планету с помощью человеческих волос
Анфиса Чехова раскрыла секрет своей стройной фигуры
Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых субъектов России
Российского хоккеиста лишили паспорта Казахстана по доносу болельщиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.