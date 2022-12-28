Названо возможное число жителей нового города в Херсонской области

Сальдо заявил, что новый город в Херсонской области будет рассчитан на 30 тысяч человек

В новом городе на Арабатской стрелке в Херсонской области сможет проживать около 30 тысяч человек. Такое число жителей назвал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

По его словам, власти рассчитывают возвести населенный пункт с современнейшей инфраструктурой. «Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы», — раскрыл подробности о строительстве города Сальдо и добавил, что проект вызвал большой интерес у инвесторов.

Он заявил, что новый населенный пункт будет построен в «жемчужине Херсонской области» — на песчаной косе, которая соединяет материковую часть с Крымом. Название города выберут в рамках конкурса.

О том, что в Геническом районе Херсонской области появился новый город, стало известно 13 декабря. Предложение о его строительстве в районе Арабатской стрелки высказал российский президент.

Арабатская стрелка — коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Ее южная часть входит в состав Крыма, а северная — в состав Херсонской области.