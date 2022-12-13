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13:24, 13 декабря 2022Среда обитания

Анонсировано строительство нового города в Херсонской области

Сальдо заявил, что на Арабатской стрелке в Херсонской области построят новый город

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Геническом районе Херсонской области появился новый город. Его постоят на Арабатской стрелке, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Предложение о строительстве небольшого города в районе Арабатской стрелки высказал российский президент. Сальдо утверждает, что в этом месте «очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение». «Место очень привлекательное», — сказал он.

По словам Сальдо, в настоящее время разрабатывается проект застройки. Он отметил, что на Арабатской стрелке появятся жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Помимо этого, там построят здания, в которых будут размещаться правительственные органы.

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Варвара Кошечкина
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