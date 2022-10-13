Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 13 октября 2022Россия

Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы России

Хуснуллин: правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство России приняло решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что губернаторам принимающих регионов будет поручено оказать всю необходимую помощь вывезенным жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.

«Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — подчеркнул вице-премьер, добавив, что тем, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, будет обеспечено жилье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
В России отказались бегать за Украиной и США ради переговоров
Мошенница Анна Делви вышла из тюрьмы со словами «я заслужила второй шанс»
Жители Молдавии высказались об идее досрочных выборов
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы России
Пригожин опроверг данные о визите в свердловские колонии
Раскрыта причина смерти американского наемника в Донбассе
Дешевый экзоскелет вернул двигательные функции
Раскрыты подробности запрета въезда россиян в Чехию
Названы женщины с идеальными пропорциями лица
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.