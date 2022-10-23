Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани

Жители Херсонской области начали получать первые жилищные сертификаты в Краснодарском крае

Жителям Херсонской области, которые решили уехать в другие регионы, начали выдавать первые жилищные сертификаты на Кубани и Ставрополье. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать», — написал он.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что такие города, как Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка, ежедневно подвергаются ракетным ударам, которые наносят серьезный ущерб жителям.

Позже вице-премьер Хуснуллин сообщил, что правительство поможет в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Он отметил, что губернаторам принимающих регионов будет поручено оказать всю необходимую помощь вывезенным жителям. Основным механизмом стал жилищный сертификат, который можно использовать для приобретения квартиры или дома в любом регионе страны.

